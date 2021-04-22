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طقس الخميس .. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2021-04-22 / 9:38 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة وضباب محلي خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وخلال الزوال ستتشكل سحب ركامية بمرتفعات الأطلس، فيما ستظل الأجواء مستقرة على العموم.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالجنوب والسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية، والشمالن والوسط، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و16 درجة بالسهول، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل، وما بين 16 و22 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و23 درجة بمرتفعات الأطلس، والسواحل والريف، وما بين 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و36 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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