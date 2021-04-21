حاولوا إقامة صلاة التراويح... توقيف إمام بحوزته مخدرات بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت عناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية الخامس بطنجة، عشرة أشخاص حاولوا إقامة صلاة التراويح بمنطقة “فال فلوري” بينهم إماما وبحوزته ممنوعات.

مصادر مطلعة أفادت أن عملية التوقيف تمت بناء على ورود إخبارية تفيد بتجمع عدد من الأشخاص في المنطقة المذكورة قصد إقامة صلاة التراويح في خرق واضح لمقتضيات حالة الطوارئ وقرار منع التنقل بعد الساعة الثامنة مساء طيلة شهر رمضان في إطار اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

عملية تفتيش الموقوفين أسفرت عن حجز 24 قرص طبي مخدر و قطعة من الشيرا كانت بحوزة الإمام الذي كان يؤم المصلين.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0