صورة تعبيرية

إحباط محاولة تهريب أزيد من 600 كلغ من المخدرات ضواحي أكادير

2021-04-21 / 4:24 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، أمس الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب أزيد من 600 كيلوغرام المخدرات ضواحي مدينة أكادير.

وعلم اليوم، الأربعاء، لدى مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للجمارك أن هذه العملية أسفرت عن حجز 565 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي، و120 كيلوغرام من أوراق التبغ المهرب.

وأضاف المصدر أن هذه العملية تم تنفيذها في الطريق الإقليمية رقم 1708، على مستوى دوار “سيدي بوسحاب” التابع للجماعة الترابية “أمسكرود”، التي تقع على مشارف مدينة أكادير.

وقد كانت المخدرات المحجوزة مدسوسة داخل أكياس بلاستيكية محمولة على متن سيارة نفعية خفيفة

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