الCNSS يطلق بوابة الكترونية لفائدة التجار والمهنيين والحرفيين

هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه أطلق بوابة إلكترونية لتمكين التجار والمهنيين والحرفيين والمعنيين بنظام المساهمة المهنية الموحدة الذين قاموا بتقديم إقرارهم الضريبي، من تسجيل أنفسهم والتصريح بأفراد أسرهم.

وأوضح الصندوق في بلاغ له، أنه على غرار أجراء القطاع الخاص، سيصبح بإمكانهم، بعد انصرام الأجل القانوني، أن يستفيدوا من التغطية الصحية بموجب القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأضاف الصندوق، أنه لشرح كيفية استعمال هذه البوابة، تم وضع شريط مصور ودليل توضيحي يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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