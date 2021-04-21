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“دوري السوبر”: سنجمد البطولة وظغوطات خارجية وراء الانسحابات

2021-04-21 / 10:09 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أصدر دوري السوبر الأوروبي، بيانا رسميا، أكد خلاله تجميد المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة.

وأكد “سوبر ليج”، في بيانه الرسمي، أنه سيتم تجميد البطولة حتى يتم إعادة تشكيل المشروع من دون الأندية الإنجليزية، مشيرا إلى أن “هناك ضغوط خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي”.

وجاء في البيان: “نحن مقتنعون بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى تغيير. نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد”، مضيفا: “يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء”.

وأردف: “على الرغم من الإعلان عن مغادرة الأندية الإنكليزية وإجبارها على اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب تعرضها لضغوطات، إلّا أننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تماماً مع القوانين واللوائح الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار المحكمة”.

واختتم: “نظراً للظروف الحالية سنعيد النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائماً أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله”.

وكانت أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، تشيلسي وتوتنهام، قد أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

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