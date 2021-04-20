الحكومة اللبنانية: ممتنون لجلالة الملك على الدعم الذي قدمه للبنان

هبة بريس

عبر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة، باسم الحكومة اللبنانية، عن “جزيل الشكر وعميق الامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، على الهبة الملكية الكريمة التي أمر جلالته بمنحها للجيش اللبناني وللشعب اللبناني.

وقال شربل وهبة أمس الاثنين، خلال لقاء مع سفير المغرب ببيروت السيد امحمد كرين، إن هذه الهبة الملكية “جاءت كالبلسم على جرح لبنان”.

وأبرز الدعم الموصول والرعاية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها للبنان، مذكرا في هذا الصدد بالمساعدات الإنسانية المعتبرة التي تلقتها بلاده من المغرب عقب انفجار مرفأ بيروت في غشت الفارط.

وأشاد بالمستشفى العسكري الميداني الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمره السامي بإقامته وسط بيروت والذي “قدم خدمات طبية جليلة للمصابين ولكافة ساكنة العاصمة”.

وحظيت هذه الهبة الملكية باهتمام كبير من لدن مختلف المنابر الإعلامية اللبنانية من جرائد وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية ومواقع الكترونية، التي تتبعت عملية تسليم المساعدات ورحبت بها.

ووصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي آخر دفعة من المساعدات الغذائية المقدمة كهبة ملكية شخصية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

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