وزارة الشؤون الخارجية تعلن عن تعيين 25 قنصلًا جديدًا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، اليوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، عن قائمة تضم 25 قنصلًا جديدًا تم تعيينهم في 10 دول.

وقالت وزارة الخارجية أن هذه العملية الكبرى من التعيينات ، تخص ما يعادل نسبة 45 في المئة من القنصليات العامة للمملكة ، مؤكدة أنها راعت فيها ثلاث منطلقات، يتعلق الأول بتوحيد الخبرة القنصلية المكتسبة والاعتراف بالجدارة ، بحيث أن نسبة 28 في المئة من التعيينات تتعلق بالمسؤولين الذين تولوا بالفعل منصب رئيس المركز القنصلي، إضافة إلى أن المنطق الثاني يتعلق بقيام الوزارة بدخ دماء جديدة بالسلك القنصلي بحيث بلغت نسبة التعيينات الجديدة بمناصب القناصل العاميين 72 في المئة، مع عدم إغفال إشراك النساء بنسبة 20 قي المئة من المناصب المعينة.

وهمت التعيينات الجديدة، دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وتونس والجزائر وموريتانيا وكندا والإمارات العربية وتركيا.

وبخصوص دولة فرنسا، فقد تم تعيين، صلاح الدين تاويس بقنصلية قنصلاً عاما بونتواز، و محمد حراك، قنصلاً عاماً بقنصلية باستيا، كما تم تعيين زهير جبرايلي قنصلا عاماً، بقنصلية ليون، ورجاء بنشاجي، قنصلاً عاماً بقنصلية اورليانز، ونادية التلمي، قنصلاً عاماً بقنصلية تولوز، وسالمي أحمد نوري، قنصلاً عاماً بقنصلية بوردو، وصباح أيت البشير، قنصلاً عاماً بقنصلية فيلمومبل، و حبيبة الزموري قنصلاً عاماً بقنصلية ليل.

وبالنسبة لدولة إسبانيا، فقد تم تعيين مصطفى صادق قنصلا عاما بقنصلية فالنسيا، وادريس السوسي قنصلا عاما على قنصلية جيرونا، وعبد الله بيدود قنصلا عاماً ببالما دي مايوركا، وشريف الشرقاوي، قنصلاً عاما بقنصلية برشلونة، كما تم تعيين سيدي سيدي أباح بقنصلية إشبيلية.

وفيما يخص دولة إيطاليا، فقد تم تعيين محمد الاكحل قنصلاً عاماً على قنصلية ميلان، وشفيق الشرقاوي قنصلاً عاماً على قنصلية فيرونا، و ليلى النهاري قنصلا عاما على قنصلية تورينتو، فيما عين عبد القادر ناجي قنصلاً عاما على قنصلية نابولي.

وبالنسبة لبلجيكا، قد عُينَ عبد القادر عابدين قنصلاً عاماً على قنصلية كورك، ومصطفى حلطوت قنصلا عاماً بالقنصلية العامة لبروكسيل، كما تم تعيين محمد السعداوي، قنصلاً عاما بالقنصلية العامة لتونس، وشامر عبد الرحيم قنصلا عاما بالقنصلية العامة سيدي بلعباس بالجزائر، فيما تم تعيين صلاح الدين بولحروز، قنصلا عاماً بقنصلية نواذيبو بموريتانيا.

وبالنسبة لكندا فقد تم تعيين، محمد افريكين، قنصلا عاما بقنصلية مونتريال، والمهدي رامي قنصلا عاماً بقنصلية اسطنبول بتركيا، وتعيين خالد بن الشيخ قنصلا عاما بقنصلية دبي بالإمارات العربية المتحدة.

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