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الملك لرئيس بنين: “إعادة انتخابكم يعكس الثقة التي وضعها الشعب في شخصكم”

2021-04-20 / 10:32 صباحًا
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى باتريس تالون، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بنين.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه وأصدق متمنياته للرئيس باتريس تالون بكامل النجاح في مهامه السامية.

وأضاف جلالة الملك أن “إعادة انتخابكم يعكس الثقة التي وضعها شعب بنين الشقيق في شخصكم لقيادة بلدكم على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وبهذه المناسبة، نوه جلالة الملك بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بنين، مؤكدا جلالته للرئيس البنيني عزمه الثابت على مواصلة العمل سويا من أجل توسيع مجالات التعاون الثنائي، لما فيه صالح الشعبين والقارة الإفريقية.

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