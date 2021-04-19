فيديو لمريضة في حالة حرجة تفترش الأرض أمام مستشفى خنيفرة
الصورة من الارشيف

فيديو مريضة “مهملة ” أمام مستشفى خنيفرة يُثير غضب المغاربة

2021-04-19 / 10:23 مساءً
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هبة بريس ـ بني ملال

غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شريط فيديو لسيدة في حالة حرجة تفترش الأرض أمام المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة.

ويوثق ” الفيديو ” سيدة مغطاة بلحاف ملقاة أمام مدخل قسم المستعجلات للمستشفى المذكور بعد أن نقلتها إليه إحدى سيارات الإسعاف، غير أن المستشفى رفض  استقبالها .

مقطع الفيديو المتداول اثار جدلا واسعا في صفوف المغاربة الذين عبرو عن استيائهم وغضبهم من الواقعة

وفي شق مقابل قالت مديرية الصحة ببني ملال خنيفرة  أن مصلحة المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة استقبلت يوم الجمعة 16 أبريل 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال مريضة  قادمة من المركز الصحي لأجلموس على متن سيارة للإسعاف بعد أن تم تشخيص حالتها من طرف الطاقم الصحي المداوم بذات المركز الصحي، الا ان المريضة رفضت تلقيها للعلاجات الضرورية بنفس المركز مطالبة بنقلها الى المستشفى بخنيفرة، ليتم في الحين الاستجابة لطلبها ونقلها الى ذات المستشفى .

وأضافت المديرية أنه بعد استقبالها وتشخيص حالتها من طرف الطاقم الطبي والتمريضي المداوم بمصلحة المستعجلات،  كما هو مبين في مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة المثبتة بالمستشفى، قدمت لها الإسعافات الضرورية حسب البروتوكول الطبي الجاري به العمل في مثل هذه الحالات، كما تم إخضاعها للمراقبة الطبية والتتبع لمدة أربع ساعات.

 

 

 

 

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