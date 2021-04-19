انقطاع حركة السير بين أفورار وبين الويدان

هبة بريس

تعلن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الطريق الوطنية رقم 25 بالمقطع الرابط بين بين الويدان وأفورار بإقليم أزيلال ستعرف انقطاعا أمام حركة السير ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الجمعة 25 أبريل وذلك بسبب أشغال التتريبات بالمقطع الذي يربط بين النقطتين الكيلومتريتين 500+102 و800+102 على مستوى منطقة ايت واعرضى.

ويمكن تحويل الاتجاه عبر الطريق الجهوية رقم 306 بين بين الويدان و واويزغت على طول 17,5 كلم، والطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت و تيموليلت على طول 27 كلم.

وستستأنف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع.

وتهيب الوزارة بمستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0