البحرية الملكية تقدم المساعدة ل165 مرشحا للهجرة غير الشرعية
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البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 165 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2021-04-19 / 5:42 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي قدمت، نهاية الاسبوع الماضي، المساعدة ل 165 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ( 103 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، و 34 مغربيا ، و 27 بنغاليا وواحد من بورما )، كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية.

وأضاف المصدر أن هؤلاء الأشخاص تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل إعادتهم سالمين إلى الموانئ القريبة بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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