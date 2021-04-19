صورة تعبيرية

انخفاض في الرواج المينائي بـ 2,3% عند متم مارس الماضي

2021-04-19 / 3:38 مساءً
0
هبة بريس

بلغ حجم الرواج عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ ما مجموعه 22,9 مليون طن عند متم شهر مارس الماضي، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 2,3% في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوكالة، في مذكرة تركيبية حول نشاط الموانئ، أنه حسب طبيعة التدفق، يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الواردات بـ 3,6% في المائة، إذ بلغ حجمها 14,1 مليون طن، وذلك نتيجة انخفاض الورادات من علف الماشية ( -18,3%)، والحبوب (-2,9%)، وكوك النفط (- 13,9%)، ومنتجات الحديد (-38,1%).

وأشارت، في ما يتعلق بالصادرات، إلى أنها سجلت بالمقابل ارتفاعا بـ 1,5% مع متم مارس الماضي، بحجم رواج إجمالي وصل إلى 8 مليون طن، وهو الارتفاع الذي يعزى إلى الزيادة في صادرات الجبص (+64,1%)، والحامض الفوسفوري (+42,8%) .

وأبرزت الوكالة أن الرواج الملاحي الساحلي انخفض بـ 13,9%، إلى 717.116 ألف طن، بسبب تراجع رواج المحروقات (-45,6%).

وفي ما يخص توزيع الرواج حسب الموانئ، أفادت أن موانئ الدار البيضاء والمحمدية والجرف الأصفر شهدت حجم رواج بلغ 17,5 مليون طن، وهو ما يمثل حوالي 76,4% في المائة من حجم رواج مجموع الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: احتمال تراجع تجارة الدول العربية بـ 22 بالمائة بسبب كورونا

تقرير: احتمال تراجع تجارة الدول العربية بـ 22 بالمائة…

2021-04-19 / 11:27 صباحًا
Photo of بنك المغرب : سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

بنك المغرب : سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام…

2021-04-18 / 10:40 صباحًا
Photo of وزارة بنشعبون : عجز الميزانية بلغ 6,7 مليار درهم في متم مارس

وزارة بنشعبون : عجز الميزانية بلغ 6,7 مليار درهم…

2021-04-18 / 10:12 صباحًا
Photo of الخزينة العامة للمملكة.. عجز في الميزانية خلال شهر مارس

الخزينة العامة للمملكة.. عجز في الميزانية خلال شهر مارس

2021-04-18 / 7:00 صباحًا
Photo of مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال التلقيح

مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالتقدم الذي حققه المغرب…

2021-04-17 / 8:35 مساءً
Photo of “الاقتصاد والمالية” تسجل ارتفاع إنتاج الفوسفاط الخام خلال 2020

“الاقتصاد والمالية” تسجل ارتفاع إنتاج الفوسفاط الخام خلال 2020

2021-04-16 / 9:37 مساءً
Photo of مديرية ..استمرار تأثر قطاع السياحة بتداعيات جائحة “كورونا”

مديرية ..استمرار تأثر قطاع السياحة بتداعيات جائحة “كورونا”

2021-04-16 / 8:59 مساءً
Photo of إدارة الجمارك والضرائب تطلق مخططها الهادف إلى تعزيز مناخ الثقة

إدارة الجمارك والضرائب تطلق مخططها الهادف إلى تعزيز مناخ…

2021-04-16 / 6:05 مساءً
Photo of ارتفاع بنسبة 4ر12 في المائة في إجمالي الرواج المينائي سنة 2020

ارتفاع بنسبة 4ر12 في المائة في إجمالي الرواج المينائي…

2021-04-16 / 3:38 مساءً
Photo of ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنحو 0,6% منذ بداية رمضان

ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنحو 0,6% منذ بداية رمضان

2021-04-16 / 11:47 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق