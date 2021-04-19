انخفاض في الرواج المينائي بـ 2,3% عند متم مارس الماضي

هبة بريس

بلغ حجم الرواج عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ ما مجموعه 22,9 مليون طن عند متم شهر مارس الماضي، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 2,3% في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوكالة، في مذكرة تركيبية حول نشاط الموانئ، أنه حسب طبيعة التدفق، يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الواردات بـ 3,6% في المائة، إذ بلغ حجمها 14,1 مليون طن، وذلك نتيجة انخفاض الورادات من علف الماشية ( -18,3%)، والحبوب (-2,9%)، وكوك النفط (- 13,9%)، ومنتجات الحديد (-38,1%).

وأشارت، في ما يتعلق بالصادرات، إلى أنها سجلت بالمقابل ارتفاعا بـ 1,5% مع متم مارس الماضي، بحجم رواج إجمالي وصل إلى 8 مليون طن، وهو الارتفاع الذي يعزى إلى الزيادة في صادرات الجبص (+64,1%)، والحامض الفوسفوري (+42,8%) .

وأبرزت الوكالة أن الرواج الملاحي الساحلي انخفض بـ 13,9%، إلى 717.116 ألف طن، بسبب تراجع رواج المحروقات (-45,6%).

وفي ما يخص توزيع الرواج حسب الموانئ، أفادت أن موانئ الدار البيضاء والمحمدية والجرف الأصفر شهدت حجم رواج بلغ 17,5 مليون طن، وهو ما يمثل حوالي 76,4% في المائة من حجم رواج مجموع الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ.

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