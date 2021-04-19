مسلسل “الماضي لا يموت” يثير الفضول و يحظى بمتابعة واسعة

2021-04-19 / 3:01 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

حظي المسلسل الرمضاني “الماضي لا يموت” الذي يبث على القناة الاولى طيلة شهر رمضان، (حظي) بمتابعة واسعة من طرف عشاق الدراما المغربية.

و لاق مسلسل ” الماضي لا يموت” استحسان المتفرج المغربي، حيث تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى مع العمل، مبدين عن إعجابهم بالسيناريو و كذا بالاخراج الذي يشرف عليه المبدع هشام الجباري.

و يضم العمل ألمع النجوم المغاربة منهم: رشيد الوالي، فاطمة خير، نسرين الراضي، أمين الناجي، ناصر أقباب، أحلام زعيمي، سعيد آيت باجا، الطفلة لينا و آخرون…

و الجدير بالذكر أن مسلسل ” الماضي لا يموت ” في جزئه الثاني، يتميز بالإثارة و الكثير من المفاجئات التي تثير فضول المتفرج المغربي.

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