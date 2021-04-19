يهم التلاميذ.. هذه تواريخ إجراء امتحانات البكالوريا والموحد “الإعدادي والابتدائي”

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الاثنين، عن مواعيد الامتحانات المدرسية الإشهادية الخاصة بالأسلاك التعليمية الثلاثة (الثانوي التأهيلي والإعدادي والابتدائي) برسم دورة 2021.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه “نظرا للوضعية الاستثنائية التي تعرفها منظومتنا التربوية، منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي والناتجة عن اتخاذ تدابير تربوية واحترازية للوقاية من تفشي جائحة كوفيد – 19، وذلك حفاظا على صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية”.

وأضافت الوزارة أن المستوى الامتحان الموحد الأولى بكالوريا الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار سيكون يومي 27 و28 ماي 2021.

وبخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين، القطب العلمي والتقني والمهني، سيكون يوم 31 ماي و01 يونيو 2021.

أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين قطب الآداب والتعليم الأصيل، سيكون 03 و04 يونيو 2021.

وبالنسبة للثانية بكالوريا الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا للقطب العلمي والتقني والمهني سيكون أيام 8 و9 و10 يونيو 2021، والامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لقطب الآداب والتعليم الأصيل، سيكون أيام11 و12 يونيو 2021.

وعن الامتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الاعدادي لمستوى الثالث إعدادي فسيكون أيام 18 و19 يونيو 2021، أما بالنسبة للسادس ابتدائي، فقد تك تحديد تاريخ الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، يوم 22 يونيو 2021.

وشددت الوزارة، على أن مواعيد هذه الامتحانات تظا قابلة للتغيير، حسب تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، كما ستخضع ظروف إجرائها للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور القادمة.

وحرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين والمترشحات لهذه الامتحانات، يضيف المصدر ذاته، وأخذا بعين الاعتبار التفاوتات المسجلة بخصوص وتيرة إنجاز المقررات الدراسية وحصيلة التعلمات على مستوى الفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، وكذا على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، والناتجة عن اعتماد أنماط تربوية مختلفة لمواجهة الإكراهات الناجمة عن الوضع الوبائي الذي تعيشه بلادنا (نمط التعليم الحضوري، نمط التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي، نمط التعليم عن بعد)، واستنادا إلى نتائج تقييم حصيلة الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2021 – 2020 المنجز من طرف المفتشية العامة للشؤون التربوية، منها على وجه الخصوص عدم كفاية درجة التقدم في إنجاز الدروس المقررة خلال الأسدوس المذكور، فقد تقرر اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع، كل من الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية والامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي والامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية للمواد المعنية بهذه الامتحانات.

وستعمل الوزارة على إصدارها في غضون الأسبوع الأول من شهر ماي، ويمكن الاطلاع عليها حينئذ عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma، وكذا عبر جميع الوسائط المعتمدة في هذا المجال.

كما تجدر الإشارة، إلى أن الدراسة ستستمر إلى نهاية الموسم الدراسي، حرصا على إتمام المقررات الدراسية واكتساب كافة التلاميذ للتعلمات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي في أحسن الظروف، كما سيتم تنظيم حصص مكثفة للدعم التربوي من أجل مواكبة المترشحات والمترشحين في التحضير الجيد لهذه الامتحانات الإشهادية.

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