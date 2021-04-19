تقرير: احتمال تراجع تجارة الدول العربية بـ 22 بالمائة بسبب كورونا

هبة بريس - وكالات

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إنه من المرجح أن تتراجع قيمة تجارة المنطقة العربية من السلع والخدمات بمعدل 22 بالمائة إلى 1،8 تريليون دولار خلال العام 2020، تأثرا بفيروس كورونا المستجد، والإجراءات المصاحبة له.

وذكرت المؤسسة اليوم الإثنين في تقريرها الفصلي الأول لعام 2021 أن هذا التراجع مدفوع بالأساس بهبوط الصادرات بمعدل 27،3 بالمائة والواردات بمعدل 16،2 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

ومن المرجح بحسب التقرير أن تتراوح معدلات الهبوط في صادرات الدول العربية ما بين 7،7 بالمائة و 51،1 بالمائة خلال العام 2020.

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