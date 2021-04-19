صورة تعبيرية

طقس الاثنين.. سماء صافية وأجواء مستقرة بمعظم ربوع المملكة

2021-04-19 / 9:30 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكثل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الشمالية والوسط.

وفضلا عن تكون سحب غير مستقرة شيئا ما ستعطي أمطارا أو قطرات مطرية متفرقة بالأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية. وقد تهم الأطلس الكبير وشمال الأقاليم الجنوبية.

أما بباقي ربوع المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى، وجنوبية بالجنوب الشرقي وستهب ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وشمال المنطقة الشرقية وما بين 06 و11 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس . وستكون ما بين 11 و16 درجة بالسهول الوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية فيما ستكون ما بين 16 و 21 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 14 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 19 و 24 درجة بالسايس والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية والسواحل الأطلسية، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الشمالية وبالسفوح الجنوبية الشرقية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 29 و34 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب رمضان.. جمعية “سكان سبتة” تراسل الديوان الملكي لاعادة فتح المعبر

بسبب رمضان.. جمعية “سكان سبتة” تراسل الديوان الملكي لاعادة…

2021-04-18 / 11:16 مساءً
Photo of خبير : المغرب يتخذ خيارا حكيما بتعميم الولوج إلى الرعاية الصحية

خبير : المغرب يتخذ خيارا حكيما بتعميم الولوج إلى…

2021-04-18 / 10:04 مساءً
Photo of الفقيه بن صالح: 5.970 أسرة مستفيدة من عملية الدعم الغذائي

الفقيه بن صالح: 5.970 أسرة مستفيدة من عملية الدعم…

2021-04-18 / 9:36 مساءً
Photo of فاس..إعتقال11شخصا خرقوا قرار الحظر وأدوا صلاة التراويح بالشارع العام

فاس..إعتقال11شخصا خرقوا قرار الحظر وأدوا صلاة التراويح بالشارع العام

2021-04-18 / 9:07 مساءً
Photo of الابراهيمي : نحتاج لوبياتنا وكفاءاتنا للحصول على اللقاح الأمريكي

الابراهيمي : نحتاج لوبياتنا وكفاءاتنا للحصول على اللقاح الأمريكي

2021-04-18 / 5:37 مساءً
Photo of خبير اندونيسي: تعميم الحماية الاجتماعية، “ثورة هادئة” لفائدة الطبقة العاملة

خبير اندونيسي: تعميم الحماية الاجتماعية، “ثورة هادئة” لفائدة الطبقة…

2021-04-18 / 5:02 مساءً
Photo of حالات الشفاء ..تسجيل 273 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء ..تسجيل 273 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

2021-04-18 / 4:26 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل وفاة واحدة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل وفاة واحدة جديدة بكورونا

2021-04-18 / 4:16 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس…

2021-04-18 / 4:09 مساءً
Photo of رحلة لجهنم.. الطريق للحدود التركية اليونانية و بداية العراقيل (الحلقة الخامسة)

رحلة لجهنم.. الطريق للحدود التركية اليونانية و بداية العراقيل…

2021-04-18 / 3:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق