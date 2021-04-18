خرج قطار عن سكته بمصر
الصورةمن الارشيف

حصيلة جديدة.. إرتفاع ضحايا إنقلاب القطار إلى11 قتيلا بمصر

2021-04-18 / 7:48 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات، مؤكدا أن سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة بالموقع لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد مجاهد توفر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات.

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