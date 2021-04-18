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محكمة جزر الكناري تسمح “للحراكة” المغاربة السفر الى اسبانيا بالجواز المغربي

2021-04-18 / 5:19 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أصدرت محكمة جزر الكناري حكما يقضي بالسماح للمهاجرين السريين المغاربة منهم والأجانب، الذين وصلوا بطريقة غير شرعية الى الجزر الواقعة بالمحيط الأطلسي، بالسفر الى اسبانيا بجواز السفر أو وثيقة أخرى تثبت تقديمهم لطلب اللجوء.

وأفادت مصادر اعلامية اسبانية ، أن قرار قاضي محكمة جزر الكناري ألزم الشرطة بعدم منع أي شخص من المهاجرين الوصول إلى إسبانيا خصوصا إذا كان يحمل جواز سفره.

ويأتي هذا القرار بعدما رفع أحد المغاربة المهاجرين دعوى قضائية على الشرطة لمنعه من السفر عبر الطائرة المتجهة من لاس بالماس إلى مدينة برشلونة، وذك خلال شهر دجنبر الماضي.

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