مولودية طرفاية تفوز على نادي بلدية العيون بهدف نظيف

هبة بريس – أشعبان لحبيب

تعرض نادي بلدية العيون، يوم أمس السبت إلى خسارة أمام نادي مولودية طرفاية، الذي تمكن من الفوز بهدف وحيد على أرضية الملعب البلدي بمدينة طرفاية، وذلك ضمن منافسات الجولة 18، من القسم الاول هواة شطر الجنوب، المبارة الذي قادها طاقم تحكيمي من عصبة سوس ماسة، وذلك في إحترام تام للإجراءت الإحترازية، التي أقرتها السلطات المختصة داخل الملاعب الرياضية.

قد شهد بداية الشوط الاول من المباراة، ضغط متكرر من طرف لاعبي نادي بلدية العيون، و إستحواد شبه تام للكرة، لكن عامل التسرع كان العنوان البارز لمهاجمي الفريق البلدي، حيث تفننوا في تضييع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وهذا ما استفاذ منه الفريق المحلي، فقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، باغث مهاجمي فريق مولودية طرفاية بقيادة الإطار الوطني عمر ازماني، نادي بلدية العيون بهدف التقدم لينتهي الشوط الأول بتقدم المحليين بهدف لصفر.

ومع بداية الشوط الثاني، شهدت المباراة منحنى آخر حيث عمل نادي بلدية العيون، على محاولة تسجيل هدف التعادل لكن الحظ لم يكن لصالحهم، إلى جانب قوة الرياح الذي كانت في صالح الفريق المحلي الطرفاوي، و بالرغم من إجراء مدرب بلدية العيون، مجموعة من التغيرات بإقحام لاعبين لمساندة خط الهجوم، إلا أن النتيجة ظلت على حالها، لتنتهي المباراة بفوز نادي مولودية الطرفاية بهدف نظيف، ومن المنتظر أن يرحل فريق مولودية طرفاية، في الدورة القادمة إلى أولاد تايمة، من أجل مواجهة نادي شباب هوارة.

وللإشارة يخوض النادي الرياضي هذا الموسم بتنافسية كبيرة وثمتيلية مشرفة لإقليم طرفاية.

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