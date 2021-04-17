الحراك الجزائري يطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك و سجناء الرأي
الصورة تعبيرية

العصابة تدفع بالجزائر نحو “الانزلاق وتعفين الوضع”

2021-04-17 / 5:13 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

اعتبر رئيس “حركة البناء الوطني” الجزائرية، عبد القادر بن قرينة، أمس الجمعة، إن هناك جهات أسماها ب”العصابة” تدفع البلاد نحو “الانزلاق وتعفين الوضع”.

وقال السياسي الجزائري خلال حفل إفطار جماعي لحزبه غرب الجزائر العاصمة، أن “العصابة تدفع نحو الانزلاق، لأنها تخسر بالانتخابات والديمقراطية”، داعيا إلى التضامن والتماسك الاجتماعي والعزم المشترك من أجل “بناء جزائر جديدة تكون حاضنة لكل الجزائريين”.

واقترح، في معرض كلمته، مصالحة وطنية خلال شهر رمضان “بين الجزائريين أفرادا وأحزابا من أجل مصلحة الوطن”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “فوكس” الاسباني يتهم حاكم سبتة بدعم المغرب

“فوكس” الاسباني يتهم حاكم سبتة بدعم المغرب

2021-04-17 / 6:51 مساءً
Photo of الجيش اللبناني يشكر الملك محمد السادس ويُثمن دعم المغرب

الجيش اللبناني يشكر الملك محمد السادس ويُثمن دعم المغرب

2021-04-17 / 6:36 مساءً
Photo of اسبانيا.. توقيف مغربيين حوّلا أرض لمزرعة ماريجوانا

اسبانيا.. توقيف مغربيين حوّلا أرض لمزرعة ماريجوانا

2021-04-17 / 6:09 مساءً
Photo of الأحد.. تونس تعلن انطلاق رحلات إجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب

الأحد.. تونس تعلن انطلاق رحلات إجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب

2021-04-17 / 4:11 مساءً
Photo of أستراليا تربط وفاة امرأة بسبب تجلط الدم بلقاح “أسترازينيكا”

أستراليا تربط وفاة امرأة بسبب تجلط الدم بلقاح “أسترازينيكا”

2021-04-17 / 3:45 مساءً
Photo of جدل في تونس.. قلع أنياب أسد في برنامج مقالب

جدل في تونس.. قلع أنياب أسد في برنامج مقالب

2021-04-17 / 3:11 مساءً
Photo of الأطباء يمنعون ميغان ماركل من حضور جنازة الأمير فيليب

الأطباء يمنعون ميغان ماركل من حضور جنازة الأمير فيليب

2021-04-17 / 2:48 مساءً
Photo of إصابة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بكورونا

إصابة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بكورونا

2021-04-17 / 12:35 مساءً
Photo of بريطانيا.. الأمير فيليب يوارى الثرى في قصر وندسور

بريطانيا.. الأمير فيليب يوارى الثرى في قصر وندسور

2021-04-17 / 11:30 صباحًا
Photo of العالم يتخطى عتبة الـ3 ملايين وفاة جراء فيروس كورونا

العالم يتخطى عتبة الـ3 ملايين وفاة جراء فيروس كورونا

2021-04-17 / 10:48 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق