العصابة تدفع بالجزائر نحو “الانزلاق وتعفين الوضع”

هبة بريس- وكالات

اعتبر رئيس “حركة البناء الوطني” الجزائرية، عبد القادر بن قرينة، أمس الجمعة، إن هناك جهات أسماها ب”العصابة” تدفع البلاد نحو “الانزلاق وتعفين الوضع”.

وقال السياسي الجزائري خلال حفل إفطار جماعي لحزبه غرب الجزائر العاصمة، أن “العصابة تدفع نحو الانزلاق، لأنها تخسر بالانتخابات والديمقراطية”، داعيا إلى التضامن والتماسك الاجتماعي والعزم المشترك من أجل “بناء جزائر جديدة تكون حاضنة لكل الجزائريين”.

واقترح، في معرض كلمته، مصالحة وطنية خلال شهر رمضان “بين الجزائريين أفرادا وأحزابا من أجل مصلحة الوطن”.

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