مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

مختل عقلي يقتل 3 أشخاص ويرسل آخرين للمستعجلات بتاونات

2021-04-17 / 4:14 مساءً
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هبة بريس

أفادت السلطات المحلية لإقليم تاونات بأن شخصا يعاني من اضطرابات عقلية أقدم، اليوم السبت، على تعريض مجموعة من الأشخاص بدوار راس الكدية، عين بيضة، قيادة عين عائشة، للاعتداء بواسطة عصا، مما تسبب في مصرع سيدة مسنة وطفلين (7 و9 سنوات) وإصابة سيدتين وطفلة (4 سنوات) بإصابات بليغة.

وفور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما استدعت الإصابة البليغة للطفلة المصابة توجيهها نحو المركز الاستشفائي الجامعي بفاس.

وقد تم توقيف المعتدي الذي يوجد حاليا لدى مصالح الدرك الملكي، حيث تم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات هذه النازلة.

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