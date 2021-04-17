إحباط محاولة للهجرة السرية

طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 43 مهاجرا سريا

2021-04-17 / 1:32 مساءً
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هبة بريس - أشعبان لحبيب

تمكنت الدوريات المشتركة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، بجماعة الدورة التابعة لإقليم طرفاية مساء أمس الجمعة، من إحباط محاولة للهجرة السریة، وذلك بعد إكتشاف مجموعة من الأفارقة، حددتها مصادرنا في 43 مهاجر سري من بينهم نساء وأطفال، كانوا وسط الصحراء ينتظرون الفرصة المناسبة، من أجل الإبحار الى جزر الكناري بطريقة غير شرعية، انطلاقاً من الشریط الساحلي التابع للإقليم.

وحسب مصادر هبة بريس، التي أسرت أنه تم ضبط 43 مهاجراً سریاً ینحدرون من بلدان إفریقیا جنوب الصحراء، من ضمنهم 18 امرأة و قاصرين وسط الصحراء، بعدما تم تطويق مكان تواجدهم وشل حركاتهم، ومن خلال هذه المداهمة تم كذلك حجز مجموعة من سترات النجاة من الغرق، ومواد غذائية ومياه الشرب وأشياء أخرى، تستعمل للهجرة السرية.

وأفادت السلطات المحلیة، بجماعة الدورة التابعة لإقلیم طرفایة، أنه تم إقتياد الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي الترابي لذات الجماعة من أجل التحقيق معهم تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

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