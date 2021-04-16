إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية
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ٍكلميم.. توقيف شخصين يتاجران في المخدرات والمؤثرات العقلية

2021-04-16 / 10:39 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية يبلغان من العمر 31 و 39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية وسط مدينة كلميم، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أجريت بمسكنيهما عن حجز سيارة نفعية وقارب مطاطي يتم استعماله في نقل المخدرات عبر المسالك البحرية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتفتيش، التي أجريت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا، بالقرب من منزل أحد المشتبه فيهما بدوار أهل بوعمامة التابع للجماعة القروية “صبويا”، التي تبعد بحوالي 45 كلم غرب مدينة كلميم، مكنت أيضا من حجز 35 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 988 كيلوغراما، إضافة لزورق مطاطي آخر، ومحركين بحريين يتم تسخيرهما لنقل المخدرات عبر المسالك البحرية.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد تحديد جميع الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف كل المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.

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