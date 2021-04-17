طقس السبت .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات متفرقة فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسايس، والريف وشمال المنطقة الشرقية.

وستنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكثل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى.

أما بباقي ربوع المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالجنوب، وستهب ضعيفة إلى متقلبة الاتجاه بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وبالمنطقة الشرقية، وما بين 09 و 16 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة العليا، ما بين 12 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 16 و23 درجة بالسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب والماس، وشرق البلاد وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 22 و 28 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وبالسفوح الجنوبية -الشرقية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 30 و 33 درجة بأقصى الجنوب وداخل منطقة سوس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وشمال الجرف، وقليل الهيجان الى هائج جنوب الجرف.

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