من جديد …الأمطار تغرق شوارع خريبكة !!!

هبة بريس ـ خريبكة

كلما تساقطت الأمطار لساعة متواصلة الا ووجدت ساكنة خريبكة نفسها محاصرة بالسيول ما يعني هشاشة البنية التحتية بل وغياب الجهات الوصية التي تراقب الانتخابات المقبلة بدل البحث عن حلول لهذه الطامة التي لا تريد ان تزول

وأظهرت العديد من الصورة غرق معظم الشوارع الرئيسية للمدينة وأزقتها في الماء، ما جعل رواد الفايسبوك يستنكرون سوء تدبير المسؤولين للشأن المحلي .

وخلفت هذه التساقطات خسائر مادية للكثير من المواطنين الذين تسللت السيول إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية ، وهو ما خلف موجة غضب عارمة وسط الساكنة

ويبقى السؤال مطروحا ..مالغاية من صناديق الاقتراع اذا ظلت خريبكة على حالها و غير قادرة على الخروج من مشاكلها المتعددة ؟

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0