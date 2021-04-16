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في أول جمعة من رمضان منذ انتشار كورونا.. الالاف يصلون بالمسجد الأقصى

2021-04-16 / 12:49 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وصل آلاف المصلين الى المسجد الاقصى في أول جمعة من شهر رمضان لأداء صلاة الظهر فيه للمرة الأولى منذ انتشار جائحة كورونا في العام الماضي 2020.

وتوافد المصلون على المسجد الأقصى من معظم بواباته، في حين نشرت الشرطة الاسرائيلية قوات كبيرة منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة القدس الشرقية وأزقة البلدة القديمة حيث أغلقت محاور الطرق.

وقالت الشرطة في بيان إنها اتخذت هذه الإجراءات “بهدف السماح بحرية ممارسة الطقوس الدينية لعشرات آلاف المسلمين الذين وصلوا لأداء الصلاة وبهدف الحفاظ على النظام العام وتنظيم حركة المرور”.

وكانت إسرائيل فرضت في العام الماضي إجراءات قيود صارمة تزامنت مع بدء شهر رمضان ومنعت المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى مع منع التجمعات لاحتواء الوباء.

وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى إن “هذه اول مرة تصل فيها هذه الأعداد في أول جمعة من شهر رمضان المبارك منذ انتشار فيروس كورونا”، مشيرا إلى أنه “في رمضان الماضي لم يسمحوا لأحد بدخول الأقصى ما عداي”.

وتوقع أن يصل عدد المصلين اليوم في المسجد الأقصى إلى مئة ألف من مدينة القدس ومحيطها ومن الضفة الغربية ومن الفلسطينيين العرب في إسرائيل، مضيفا: “مصلين سيصلون عصرا ويبقون للمشاركة في صلاة التراويح”.

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