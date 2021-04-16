مالاوي.. إتلاف 16 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” منتهية الصلاحية

هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “الغارديان” أنه سيتم إتلاف أكثر من 16 ألف جرعة منتهية الصلاحية من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا من بين 102 ألف جرعة تبرع بها الاتحاد الإفريقي لمالاوي الشهر الماضي.

ويشعر مسؤولو القطاع الصحي بالقلق من أن الصلة المحتملة بين هذا النوع من اللقاح وحالات تجلط الدم لدى متلقيه، تسبب ترددا لدى الأفراد من تلقي اللقاح، مما يؤدي إلى إنتهاء صلاحية اللقاحات وتلفها.

وقال الدكتور بن تشيليما، مدير معهد الصحة العامة في مالاوي: “أعرف أن بعض الناس لم يذهبوا للحصول على هذا اللقاح بسبب التردد. هناك بعض الناس الذين يترددون لأنهم يريدون أن يعرفوا أكثر عن هذا اللقاح، وآخرون بسبب الدين، وبعض الناس الذين يفكرون يقولون سأذهب غدا”.

وأضاف: “في الأسبوع الماضي كان الناس ينشرون أيضا رسائل بأنهم سيتلقون اللقاح منتهي الصلاحية، مما تسبب في إلحاق الضرر بجهود الحكومة”.

يذكر أنه تم تطعيم حوالي 230 ألف شخص في مالاوي ضد كورونا، ما يمثل 1% من السكان.

وبالإضافة إلى جرعات اللقاح التي تلقتها مالاوي من الاتحاد الإفريقي، فهي حصلت أيضا على أكثر من 400 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” من منصة “كوفاكس” التابعة للأمم المتحدة، ومن الحكومة الهندية.

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