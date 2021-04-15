حادثة سير
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مصرع 3 أشخاص في حادثة سير مفجعة ضواحي شفشاون

2021-04-15 / 11:36 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس ، فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة ، في حادث انقلاب سيارة قرب خميس لوطا التابع لجماعة بني سلمات بتراب اقليم شفشاون.

وأفادت مصادر محلية ، أن السرعة المفرطة وسوء الأحوال الجوية تسببا في انقلاب السيارة التي كانت على متنها خمسة أشخاص، ثلاثة منهم لقوا مصرعهم على الفور.

وقد تم نقل جثث الضحايا على متن سيارة الاسعاف الى مستودع الأموات، فيما فتحت المصالح الأمنية التابعة للدرك الملكي تحقيقا حول هذه الحادثة الأليمة.

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