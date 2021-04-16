“فايزر”: من المحتمل أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد كورونا سنويا

هبة بريس - وكالات

صرح الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” ألبرت بورلا، بأنه من المحتمل أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سنويا، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا قد تكون مطلوبة بعد 12 شهرا من الجرعة الثانية.

ووفقا لموقع “CNBC” قال بورلا، إن “الناس سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة من لقاح “كوفيد-19” في غضون 12 شهرا من تلقي التطعيم بالكامل.

وأضاف أنه من المحتمل أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد الفيروس سنويًا.

وأشار إلى أنه “من المهم للغاية السيطرة على الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا عرضة للإصابة بالفيروس، موضحا أن اللقاحات ستكون أداة مهمة في مكافحة الأمراض شديدة العدوى.

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