منظمة السياحة العالمية يشيد بمستوى البنيات والتجهيزات السياحية التي يتوفر عليها المغرب
، زوراب بولوليكاشفيلي

منظمة السياحة العالمية تشيد بمستوى التجهيزات السياحية بالمغرب

2021-04-15 / 6:59 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، بمستوى البنيات والتجهيزات السياحية التي يتوفر عليها المغرب وكذا بجودة الاستقبال في المملكة باعتبارها وجهة سياحية متميزة في إفريقيا.

وأعرب السيد بولوليكاشفيلي خلال لقاء عقده، أمس الأربعاء بمدريد، مع السيدة كريمة بنيعيش سفيرة المغرب بإسبانيا، عن رغبة وإرادة منظمة السياحة العالمية الترويج والتعريف بالوجهات السياحية الإفريقية، من خلال برامج مخصصة بدعم من المغرب الذي يعد قاطرة السياحة القارية.

وأكد بيان لسفارة المغرب في إسبانيا أن هذا الاجتماع شكل فرصة للمسؤولين من أجل استعراض مختلف المشاريع التي تربط المغرب بمنظمة السياحة العالمية.

وركز الجانبان خلال هذا اللقاء بشكل خاص على الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي ستحتضنها مدينة مراكش في الخريف المقبل، وكذا على بعض مبادرات هذه المنظمة الأممية التي ستدرج في جدول أعمال هذا الحدث السياحي الكبير.

وكان السيد بولوليكاشفيلي قد قام مؤخرا بزيارة عمل إلى المغرب التقى خلالها، على الخصوص، برئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بالإضافة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي.

وخلال هذه الزيارة، وقع السيد بولوليكاشفيلي والسيدة فتاح العلوي مذكرة تفاهم لتنظيم الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في مراكش خلال الشطر الرابع من عام 2021.

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