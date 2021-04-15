بريطانيا.. تحذير من تناول تمور قد تسبب التهاب الكبد
الصورة تعبيرية

بريطانيا.. تحذير من تناول تمور قد تسبب التهاب الكبد

2021-04-15 / 6:22 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أصدرت سلسلة محلات “ساينزبوريز” التجارية في بريطانيا تحذيرا من تناول تمور “المدجول” إثر الاشتباه في تسببها بالتهاب الكبد الوبائي A.

وطلبت السلسلة التجارية من الذين اشتروا التمور “عدم استهلاكها وإعادتها لأقرب متجر”، لافتة إلى أن هذه التمور يجري تسويقها عبر العلامة التجارية Taste The Difference.

وأضافت “ساينزبوريز” أنها تحقق في الأمر بشكل مستعجل مع مصدّر هذه التمور في الأردن، وأنها تتواصل “بشكل وثيق” مع وكالة معايير السلامة الغذائية.

يذكر أن التهاب الكبد الوبائي A نادرا ما يهدد حياة المصابين به، غير أنه قد يكون قاتلا إذا تسبب في فشل عمل الكبد.

ويتزامن التحذير من تناول هذه التمور مع شهر رمضان الكريم الذي يزيد فيه استهلاكها بين المسلمين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنيعيش تجدد التأكيد على رغبة المغرب في تعزيز التعاون مع إسبانيا

بنيعيش تجدد التأكيد على رغبة المغرب في تعزيز التعاون…

2021-04-15 / 6:10 مساءً
Photo of تسجيل 51 حالة جديدة من السلالتين البريطانية والنيجيرية في الجزائر

تسجيل 51 حالة جديدة من السلالتين البريطانية والنيجيرية في…

2021-04-14 / 9:26 مساءً
Photo of “عدوان لا يحتمل” على مركز ثقافي إسلامي في فرنسا

“عدوان لا يحتمل” على مركز ثقافي إسلامي في فرنسا

2021-04-12 / 7:30 صباحًا
Photo of الأشعة تحت الحمراء.. أمل جديد لمساعدة مرضى باركنسون

الأشعة تحت الحمراء.. أمل جديد لمساعدة مرضى باركنسون

2021-04-12 / 7:00 صباحًا
Photo of جبهة البوليساريو تُعلن مصرع قيادي آخر في صفوفها

جبهة البوليساريو تُعلن مصرع قيادي آخر في صفوفها

2021-04-11 / 11:24 مساءً
Photo of النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمة أوكسفام ينظمان دورة تكوينة لفائدة الصحفيين والصحفيات

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمة أوكسفام ينظمان دورة تكوينة…

2021-04-09 / 5:23 مساءً
Photo of إعلام ايطالي: لا حل لنزاع الصحراء دون جلوس الجزائر الى طاولة الحوار

إعلام ايطالي: لا حل لنزاع الصحراء دون جلوس الجزائر…

2021-04-09 / 7:00 صباحًا
Photo of نظام العسكر يمثل “التضامن” مع المحتجزين المغاربة وشعبه يتدافع على الزيت والحليب

نظام العسكر يمثل “التضامن” مع المحتجزين المغاربة وشعبه يتدافع…

2021-04-08 / 11:23 صباحًا
Photo of تزامنا و عيد ميلاده…البشير عبده يوجه رساله لنجله سعد المجرد

تزامنا و عيد ميلاده…البشير عبده يوجه رساله لنجله سعد…

2021-04-07 / 10:39 مساءً
Photo of لتسريع عملية التلقيح ضد “كورونا”.. فرنسا تفتح أبواب ملاعبها

لتسريع عملية التلقيح ضد “كورونا”.. فرنسا تفتح أبواب ملاعبها

2021-04-07 / 11:08 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق