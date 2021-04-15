بريطانيا.. تحذير من تناول تمور قد تسبب التهاب الكبد

هبة بريس ـ وكالات

أصدرت سلسلة محلات “ساينزبوريز” التجارية في بريطانيا تحذيرا من تناول تمور “المدجول” إثر الاشتباه في تسببها بالتهاب الكبد الوبائي A.

وطلبت السلسلة التجارية من الذين اشتروا التمور “عدم استهلاكها وإعادتها لأقرب متجر”، لافتة إلى أن هذه التمور يجري تسويقها عبر العلامة التجارية Taste The Difference.

وأضافت “ساينزبوريز” أنها تحقق في الأمر بشكل مستعجل مع مصدّر هذه التمور في الأردن، وأنها تتواصل “بشكل وثيق” مع وكالة معايير السلامة الغذائية.

يذكر أن التهاب الكبد الوبائي A نادرا ما يهدد حياة المصابين به، غير أنه قد يكون قاتلا إذا تسبب في فشل عمل الكبد.

ويتزامن التحذير من تناول هذه التمور مع شهر رمضان الكريم الذي يزيد فيه استهلاكها بين المسلمين.

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