تدبير شؤون الهجرة محور اجتماع في مدريد بين السيدة بنيعيش وكاتب الدولة الإسباني في الهجرة
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بنيعيش تجدد التأكيد على رغبة المغرب في تعزيز التعاون مع إسبانيا

2021-04-15 / 6:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

عقدت سفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش، أمس الأربعاء بمدريد، اجتماعا مع كاتب الدولة الإسباني الجديد في الهجرة، السيد خيسوس خافيير بيريا، ركز على تدبير الهجرة بين البلدين.

وجددت بنيعيش خلال هذا الاجتماع، التأكيد على الإرادة المستمرة للمغرب ورغبته المتواصلة في تعزيز وتعميق التعاون في مجال الهجرة مع إسبانيا في جميع الجوانب.

وذكر بلاغ لسفارة المغرب بمدريد أن المسؤولين استعرضا خلال هذا اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الهجرة الدائرية بمختلف مكوناتها وكذا مسألة الهجرة في مفهومها الشامل.

وفيما يتعلق بالهجرة الدائرية، شددت السيدة بنيعيش على أهمية توسيعها لتشمل قطاعات أخرى مثل الصحة والفندقة.

كما ناقشت سفيرة المغرب بمدريد مع المسؤول الإسباني خلال هذا الاجتماع، سبل تقديم الدعم والمواكبة الإدارية للطلبة المغاربة في إسبانيا.

من جانبه، أعرب المسؤول الإسباني عن استعداده التام والتزام الوزارة من أجل العمل بشكل أكبر على دعم وتعزيز التعاون مع المغرب والحفاظ على الاتصال الدائم مع السلطات المغربية.

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