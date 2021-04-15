حظر التنقل الليلي
الصورة من الارشيف

سياسي مغربي يتنازل عن نصف راتبه لدعم المتضررين من الإغلاق الليلي

2021-04-15 / 5:18 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

لجأ عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون سابقا للفضاء الازرق حيث أعلن عن تنازله عن نصف راتبه الذي يتلقاه من عمله كأستاذ جامعي، وتوجيهه نحو الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان.

وتحدث بوعيدة في مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع “الفايسبوك” قائلا “أتنازل عن نصف راتبي كأستاذ جامعي، رغم أنه ليس براتب كبير، لكنها محاولة لمساعدة مجموعة من الأسر المحتاجة التي ستتوقف مداخليها خلال شهر رمضان”.

ودعا الفاعل السياسي، “الجميع إلى التضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة المتضررة من الإغلاق الليلي، لتتمكن من قضاء هذا الشهر في ظروف مريحة”.

وحول عبد الرحيم بوعيدة بوصلة الحديث نحو ” السياسيين، بمن فيهم البرلمانيين والمنتخبين ورؤساء المجالس الترابية والميسورين” للسير على نفس النهج تيسيرا لحياة كلمن تضرر من الإغلاق الليلي

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منتدى افريقي : تعميم الحماية الاجتماعية سيعود بالنفع على المغاربة

منتدى افريقي : تعميم الحماية الاجتماعية سيعود بالنفع على…

2021-04-15 / 5:57 مساءً
Photo of بسبب كورونا…أمريكا تدعو مواطنيها إلى تفادي السفر إلى المغرب

بسبب كورونا…أمريكا تدعو مواطنيها إلى تفادي السفر إلى المغرب

2021-04-15 / 5:46 مساءً
Photo of الحكومة تُصادق على “إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد”

الحكومة تُصادق على “إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد”

2021-04-15 / 5:36 مساءً
Photo of تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-15 / 4:45 مساءً
Photo of تسجيل 438 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 438 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-15 / 4:39 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس…

2021-04-15 / 4:30 مساءً
Photo of في دورية.. النيابة العامة تدعو إلى التدخل الإيجابي في كفالة الأطفال المهملين

في دورية.. النيابة العامة تدعو إلى التدخل الإيجابي في…

2021-04-15 / 4:23 مساءً
Photo of “حاملو الشهادات المعطلين” بفاس يعلقون اضرابهم عن الطعام

“حاملو الشهادات المعطلين” بفاس يعلقون اضرابهم عن الطعام

2021-04-15 / 3:27 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة سليمان الريسوني إلى تاريخ 18 ماي المقبل

تأجيل محاكمة سليمان الريسوني إلى تاريخ 18 ماي المقبل

2021-04-15 / 2:09 مساءً
Photo of معلومة(2).. لماذا سميت منطقة “دكالة” بهاته التسمية أول مرة؟

معلومة(2).. لماذا سميت منطقة “دكالة” بهاته التسمية أول مرة؟

2021-04-15 / 1:37 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق