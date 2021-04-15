السفينة الجانحة

مصر تسمح لشخصين من طاقم السفينة “المحجوزة” بالسفر لظروف طارئة

2021-04-15 / 1:44 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، ما زالت جارية.

وأكد الفريق ربيع، على أن الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح التحقيقات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتًا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحى، مشددًا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة لأفراد الطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

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