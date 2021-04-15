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نشرة خاصة : زخات رعدية محليا قوية ورياح قوية اليوم الخميس

2021-04-15 / 12:07 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية وهبات رياح قوية، اليوم الخميس، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية ستهم، اليوم الخميس، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا إلى غاية الساعة التاسعة مساء، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية محليا معتدلة ستهم، خلال نفس الفترة، أقاليم الناظور وبركان وتازة وتاونات وصفرو ووجدة-أنجاد.

كما ينتظر، حسب النشرة الإنذارية، أن تهم، اليوم الخميس، هبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة)، عمالات وأقاليم أكادير-إيد أوتنان، والرشيدية وفكيك وإنزكان-آيت ملول، وورزازات وتارودانت وطاطا.

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