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إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2021-04-15 / 11:38 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

– إفران: 30 ملمترا

– فاس: 29 ملمترا

– تازة: 25 ملمترا – تاوريرت: 19 ملمترا

– ميدلت: 18 ملمترا

– وجدة، الحسيمة، مكناس: 15 ملمترا

– شفشاون، الناظور: 14 ملمترا

– بني ملال: 11 ملمترا

– تطوان: 8 ملمترات

– سيدي سليمان: 7 ملمترات

– خريبكة: 5 ملمترات – طنجة: 4 ملمترات

– القنيطرة، الرباط-سلا: 3 ملمترات

– العرائش: ملمتران

– المحمدية، الدار البيضاء- أنفا، النواصر، سطات، آسفي، تيط مليل: أقل من ملمتر واحد.

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