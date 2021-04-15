إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:
– إفران: 30 ملمترا
– فاس: 29 ملمترا
– تازة: 25 ملمترا – تاوريرت: 19 ملمترا
– ميدلت: 18 ملمترا
– وجدة، الحسيمة، مكناس: 15 ملمترا
– شفشاون، الناظور: 14 ملمترا
– بني ملال: 11 ملمترا
– تطوان: 8 ملمترات
– سيدي سليمان: 7 ملمترات
– خريبكة: 5 ملمترات – طنجة: 4 ملمترات
– القنيطرة، الرباط-سلا: 3 ملمترات
– العرائش: ملمتران
– المحمدية، الدار البيضاء- أنفا، النواصر، سطات، آسفي، تيط مليل: أقل من ملمتر واحد.
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