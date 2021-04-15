لقاح "أسترازينيكا"

ليتوانيا تدعو الدنمارك لتسليمها لقاح “أسترازينيكا” المتخلى عنه

2021-04-15 / 11:22 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

أفادت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريدا شيمونيتي، بأن بلادها دعت السلطات الدنماركية لتسليمها لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا الذي تخلت كوبنهاغن عن استخدامه.

وقالت شيمونيتي اليوم الخميس: “توجهنا إليهم بنداء وقلنا إن الدنمارك إذا بحثت احتمال توزيع اللقاح المتوفر لديها فسنكون بين الجاهزين لقبوله”.

وأضافت: “سيكون هناك بالتأكيد أشخاص يريدون التطعيم بهذا اللقاح”.

وأعلنت دائرة الصحة الدنماركية سابقا عن قرارها بالتخلي عن استخدام لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا. وترى الهيئة أنه توجد هناك صلة بين هذا اللقاح والجلطات الدموية وحالات النزيف وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وأصبحت الدنمارك أول دولة تخلت عن استخدام هذا اللقاح البريطاني-السويدي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. تدهور الحالة الصحية ل23 معتقلا يخوضون إضرابا عن الطعام

الجزائر.. تدهور الحالة الصحية ل23 معتقلا يخوضون إضرابا عن…

2021-04-15 / 3:02 مساءً
Photo of مصر تسمح لشخصين من طاقم السفينة “المحجوزة” بالسفر لظروف طارئة

مصر تسمح لشخصين من طاقم السفينة “المحجوزة” بالسفر لظروف…

2021-04-15 / 1:44 مساءً
Photo of العثور على 2000 كيس بلاستيكي بمعدة “ناقة”

العثور على 2000 كيس بلاستيكي بمعدة “ناقة”

2021-04-15 / 1:04 مساءً
Photo of ايفانكا ترامب تتلقى الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”

ايفانكا ترامب تتلقى الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”

2021-04-15 / 10:56 صباحًا
Photo of مقتل شاب من أصل إفريقي يُشعل احتجاجات جديدة بأمريكا

مقتل شاب من أصل إفريقي يُشعل احتجاجات جديدة بأمريكا

2021-04-15 / 8:00 صباحًا
Photo of الصحة العالمية :اصابات كورونا تواصل الارتفاع للأسبوع السابع

الصحة العالمية :اصابات كورونا تواصل الارتفاع للأسبوع السابع

2021-04-15 / 7:00 صباحًا
Photo of تقرير: الدنمارك تلغي إقامات السوريين بالجملة

تقرير: الدنمارك تلغي إقامات السوريين بالجملة

2021-04-14 / 11:38 مساءً
Photo of إسبانيا.. الحكومة تستبعد تمديد حالة الطوارئ الصحية لما بعد 9 ماي

إسبانيا.. الحكومة تستبعد تمديد حالة الطوارئ الصحية لما بعد…

2021-04-14 / 9:40 مساءً
Photo of المفوضية الأوروبية تحدد موعد العمل بـ”جواز سفر كورونا”

المفوضية الأوروبية تحدد موعد العمل بـ”جواز سفر كورونا”

2021-04-14 / 8:08 مساءً
Photo of رصد إنفلونزا الطيور على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف

رصد إنفلونزا الطيور على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف

2021-04-14 / 6:47 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق