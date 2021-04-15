ايفانكا ترامب

ايفانكا ترامب تتلقى الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”

2021-04-15 / 10:56 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تلقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجرعة الأولى من لقاح شركة “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، داعية الذين لم يأخذوا اللقاح بعد إلى “الإسراع في تلقيه”.

وقالت مصادر إن إيفانكا (39 عاما) كانت مؤهلة للحصول على اللقاح مع موظفي البيت الأبيض الآخرين عندما كانت تعمل كمستشارة أولى، لكنها اختارت الانتظار.

وقالت إيفانكا في بيان إن “التطعيم هو أفضل طريقة للتغلب على فيروس كورونا وحماية أنفسنا والآخرين”.

وقد حصلت إيفانكا على جرعتها في ولاية فلوريدا التي انتقلت إليها مع عائلتها، بعد أن ترك والدها منصبه في يناير.

يذكر أنه في فلوريدا يحق للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق الحصول على اللقاح.

هذا وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهم الرئيس الحالي جو بايدن بـ”التآمر” مع شركة “فايزر” لتعطيل توزيع لقاح شركة “جونسون آند جونسون” لـ”أسباب سياسية”.

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