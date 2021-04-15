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طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح قوية

2021-04-15 / 6:30 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، نزول أمطار وزخات رعدية محليا قوية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، والسهول المجاورة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف، والسايس، والواجهة المتوسطية، ومن المحتمل المناطق الشرقية مصحوبة ببرد.

وستهم سحب كثيفة السواحل والسهول المحيطية شمال آسفي مع أمطار وزخات محلية، وقطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة بالسواحل والسهول الوسطى خلال الليل.

وستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة في باقي مناطق البلاد، مع زوابع رملية ستهم الجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح محليا قوية إلى قوية شمالية إلى غربية بالمناطق الوسطى، جنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي وشرق المملكة، معتدلة إلى محليا قوية شرقية بالبوغاز والواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والواجهة المتوسطية، وما بين 16 و21 درجة بالسايس، والسهول الشمالية وقرب سواحل المحيط، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والسهول الوسطى، وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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