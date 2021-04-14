لقاح أسترازينيكا

“أسترازينيكا”: نحترم قرار الدنمارك وقف استخدام لقاحنا

2021-04-14 / 3:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة “أسترازينيكا” أنها تحترم قرار الهيئات الصحية الدنماركية وقف استخدام لقاحها، بسبب ارتباط محتمل له بنوع نادر جدا من الجلطات الدموية لدى بعض من تلقوا التطعيم به.

وقالت الشركة: “نحن ندرك ونحترم القرار الذي اتخذته وكالة الصحة في الدنمارك”، مضيفة أن الأمر متروك لكل دولة لاتخاذ قرارها بشأن برامج التطعيم على أساس الظروف المحلية.

وأصبحت الدنمارك أول دولة تسحب لقاح شركة “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا بشكل دائم من برنامجها الوطني للتطعيم ضد الوباء.

وأكدت هيئة الصحة الدنماركية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن البلاد ستواصل حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي دون استخدام لقاح “أسترازينيكا”، مشيرة إلى أن هذا القرار صدر عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية على خلفية اكتشاف صلة بين هذا العقار والجلطات التي ظهرت في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

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