السلطات الجزائرية تسلم جثمان أحد ضحايا قوارب الموت

وجدة .. السلطات الجزائرية تسلم جثمان احد ضحايا قوارب الموت

2021-04-14 / 3:12 مساءً
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هبة بريس - وجدة

سلمت السلطات الجزائرية نهار اليوم الأربعاء 14 أبريل الجاري عبر معبر “زوج بغال” البري المغلق للسلطات المغربية جثمان الشاب “اسماعيل” أحد ضحايا قوارب الموت.

و قرر المغرب والجزائر فتح الحدود البرية المغلقة بينهما بشكل استثنائي، وتم السماح لسيارة إسعاف مغربية المرور بمعبر “زوج بغال”، لنقل جثمان الشاب “اسماعيل”، الذي لقى حتفه رفقة شباب آخرين على متن قارب مطاطي قبل شهرين بالسواحل الجزائرية.

و تجدر الإشارة، إلى أن أزيد من 10 شباب ينحدرون من مدينة وجدة ومدن مجاورة، لقو حتفهم إثر انفجار قاربهم المطاطي الذي كان يقلهم نحو الضفة الأوروبية انطلاقا من سواحل وهران الجزائرية، فيما لا يزال البحث جاريا عن شباب آخرين.

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