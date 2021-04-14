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التلاعب في تذاكر الرحلات الاستثنائية يثير استنكار الجالية المغربية

2021-04-14 / 2:20 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

يواجه العديد من المهاجرين المغاربة العالقين بالمغرب عدة مشاكل لدى رغبتهم اقتناء تذاكر العودة في الرحلات الاستثنائية التي تنظمها القنصلية الاسبانية حيث يصل سعر تذكرة بين ميناء طنجة المتوسط و الجزيرة الخضراء لاكثر من 300 ٱورو للشخص الواحد بينما يتراوح سعرها الحقيقي 38 ٱورو و ذلك بسبب تلاعب العديد من سماسرة الٱزمات بالتواطئ مع العديد من المستخدمين بمراكز الاتصال .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان أشخاصا يقومون بتسريب العديد من تذاكر السفر مقابل مبالغ مادية مهمة مما يزيد من تعميق جراح الجالية المغربية العالقة بالمغرب حيث تجد صعوبة لشراء هاته التذاكر رغم تسجيلها في موقع لشركة “ترانسميديطرانيا”.

وعبر أفراد من الجالية العالقين بالمغرب عن رفضهم للمتاجرة في هاته الازمة سيما في هذا الشهر الكريم الذي يطمح فيه عدد كبير الى العودة لاسرهم.

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