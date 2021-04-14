طقس الاربعاء .. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، نزول أمطار وزخات رعدية محليا قوية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسهول المجاورة وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف والسايس والواجهة المتوسطية، ومن المحتمل المناطق الشرقية مصحوبة ببرد.

كما تتوقع تشكل سحب كثيفة بالسواحل والسهول المحيطية شمال آسفي مع أمطار وزخات محلية، ونزول قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة بالسواحل والسهول الوسطى خلال الليل، مع سماء قليلة إلى أحيانا غائمة في باقي مناطق البلاد.

وستهم زوابع رملية الجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية، فيما ستهب الرياح محليا قوية إلى قوية شمالية إلى غربية بالمناطق الوسطى، وجنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي وشرق المملكة، ومعتدلة إلى محليا قوية شرقية بالبوغاز والواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية، وما بين 16 و21 درجة بالسايس والسهول الشمالية وقرب السواحل المحيط، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الاطلسية .

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