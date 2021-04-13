نمو الصادرات المغربية إلى البرازيل
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وزارة : نمو الصادرات المغربية إلى البرازيل

2021-04-13 / 9:15 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بلغت قيمة صادرات المغرب إلى البرازيل أزيد من 88ر251 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري ما يمثل نموا نسبته 18ر23 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب ما علمت وكالة المغرب العربي للأنباء من مصدر في وزارة الاقتصاد البرازيلية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الواردات بلغ 74ر141 مليون دولار لتسجل المملكة فائضا يقدر ب 13ر110 مليون دولار في ميزانها التجاري مع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

ووصلت قيمة الصادرات المغربية، خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى 49ر204 مليون دولار، في حين بلغت الواردات 29ر132 مليون دولار، وبذلك سجل الميزان التجاري فائضا لصالح المغرب في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 56ر52 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2020.

وبالمقارنة مع الربع السابق الممتد من أكتوبر إلى دجنبر (40ر334 مليون دولار)، تراجعت الصادرات المغربية بنسبة 68ر24 بالمائة، في حين بلغت واردات المغرب 51ر207 ملايين دولار.

وبلغ الفائض التجاري للمغرب، خلال الربع الأخير من العام الماضي، 89ر126 مليون دولار أي أزيد من 2ر13 بالمائة قياسا بالربع الأول من عام 2021.

وعادت البرازيل، بعد مؤشرات على حدوث انتعاش خلال الربعين الأخيرين من عام 2020، إلى وضع الركود بسبب القيود المفروضة للتصدي للموجة الثانية من وباء كورونا.

وارتفعت الصادرات المغربية إلى السوق البرازيلية، خلال العام الماضي، بواقع 4ر17 بالمائة من حيث الإيرادات و32 بالمائة من حيث الحجم.

من جانبها، زادت صادرات البرازيل إلى المغرب، خلال السنة الماضية، بنسبة 43 بالمائة لتصل إلى 28ر671 مليون دولار مدفوعة أساسا بالزيادة الكبيرة في صادرات اللحوم البيضاء.

وحققت المملكة، التي تتصدر قائمة البلدان العربية المصدرة للبرازيل، فائضا في ميزانها التجاري خلال السنة الماضية مع العملاق الجنوب أمريكي، الذي أصبح ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا.

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