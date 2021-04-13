اعتماد المقاربة الحقوقية والتواصلية مع الاحتجاج الاجتماعي
الصورة تعبيرية

فريق برلماني يدعو لاعتماد المقاربة التواصلية مع الاحتجاج الاجتماعي

2021-04-13 / 7:41 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

دعا عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الحكومة إلى اعتماد المقاربة الحقوقية والتواصلية مع الاحتجاج الاجتماعي، وشدد على أنه لا يمكن تفادي أسباب هذا الاحتجاج إلا بالتواصل والحوار.

وطالب الاخير إلى الانتباه للوضع الحقوقي في بلادنا، والعمل على تحقيق مصالحة شاملة، ومنها إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، والذين، ناشدهم لأجل إيقاف إضرابهم عن الطعام، في أفق الطي النهائي لهذا الملف.

وأكد حامي الدين، أن النموذج المغربي في مجابهة جائحة كورونا وتداعياتها حقق نجاحه بفضل التعاون الجماعي بين مختلف المؤسسات، والتجاوب الكبير لعموم المواطنين، مشددا على أننا بصدد وباء عالمي، يقتضي التعامل معه بمنطق مغاير لمنطق الأغلبية والمعارضة.

وبعد أن عبر المستشار البرلماني عن دعم فريق العدالة والتنمية للقرارات الحكومية الوقائية الأخيرة المتخذة، وعن تفهم حيثياتها وأسبابها، دعا إلى المزيد من التواصل مع المواطنين، سواء عبر أعضاء الحكومة أو عبر أعضاء اللجنة العلمية.

كما دعا المتحدث ذاته، إلى تشجيع قيم التضامن والتعاطف بين المواطنين عوض التضييق الذي يمارسه بعض أفراد السلطات المحلية على عدد من المبادرات في بعض المناطق، وطالب حامي الدين، مسؤولي الإذاعة والتلفزة بتكثيف البرامج الإعلامية الهادفة وعرض الإنتاج الفني الراقي، وأن يقدموا خدمة ترفيهية وتثقيفية في المستوى، خاصة في ظل حظر التنقل الليلي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلة ايطالية : مخيمات “البوليساريو” أرض خصبة للتطرف

مجلة ايطالية : مخيمات “البوليساريو” أرض خصبة للتطرف

2021-04-13 / 8:25 مساءً
Photo of الرشيدية : مشاريع فلاحية في عالية “تيفوناسين” تثير غضب ساكنة واحة غريس

الرشيدية : مشاريع فلاحية في عالية “تيفوناسين” تثير غضب…

2021-04-13 / 7:59 مساءً
Photo of حزب يصف تعامل السلطات مع الشاب “الريحاني” قبل انتحاره بـ “السلطوي المقيت”

حزب يصف تعامل السلطات مع الشاب “الريحاني” قبل انتحاره…

2021-04-13 / 7:07 مساءً
Photo of مزيان بلفقيه : ارتفاع الحالات الإيجابية يدعو إلى الالتزام أكثر بالتدابير الاحترازية

مزيان بلفقيه : ارتفاع الحالات الإيجابية يدعو إلى الالتزام…

2021-04-13 / 6:31 مساءً
Photo of حالات الشفاء ..تسجيل 656 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء ..تسجيل 656 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

2021-04-13 / 6:13 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة…

2021-04-13 / 6:09 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 684 اصابة جديدة بـ”كورونا

خلال 24 ساعة …تسجيل 684 اصابة جديدة بـ”كورونا

2021-04-13 / 6:07 مساءً
Photo of المصلي: 110 ألف امرأة استفادت من برنامج “دعم الأرامل”

المصلي: 110 ألف امرأة استفادت من برنامج “دعم الأرامل”

2021-04-13 / 5:19 مساءً
Photo of وزارة الصحة: تغيير موعد النشرة اليومية ل”كوفيد19″ خلال رمضان

وزارة الصحة: تغيير موعد النشرة اليومية ل”كوفيد19″ خلال رمضان

2021-04-13 / 4:17 مساءً
Photo of النيابة العامة تدعو إلى الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث

النيابة العامة تدعو إلى الحرص على ترشيد اللجوء إلى…

2021-04-13 / 3:54 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق