السنغال تعلن انطلاق إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة والعمل الاجتماعي السنغالي، عبد الله ضيوف سار، أن معهد باستور في العاصمة السنغالية (داكار) انخرط في مشروع لإنتاج لقاحات مضادة لـ (كوفيد-19) بحلول عام 2022، مؤكدا دعم السنغال لهذا المشروع.

وقال الوزير السنغالي في اجتماع نظمه عبر الإنترنت المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC Africa) حول التوسع في إنتاج اللقاحات في إفريقيا، “في سياق عالمي موسوم بشح إمدادات اللقاح المضاد لـ كوفيد-19، ستدعم السنغال بمعية فرنسا وفريق (Team Europe) وبنك الاستثمار الأوروبي وشركاء آخرين، إنجاز مشروع معهد باستور في داكار الذي يهدف إلى إنتاج لقاحات مضادة للوباء ابتداء من مطلع سنة 2022”.

وذكر الوزير، متحدثا نيابة عن الرئيس ماكي سال، أن معهد باستور في داكار كان مؤهلا من قبل منظمة الصحة العالمية منذ عام 1966 لإنتاج لقاح ضد الحمى الصفراء من خلال المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتعتزم السنغال، التي أطلقت حملة تلقيح ضد (كوفيد-19) في 23 فبراير الماضي، تلقيح أربعة ملايين شخص.

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