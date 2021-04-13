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بأكثر من 62 ألف دولار.. بيتكوين يخترق رقما قياسيا

2021-04-13 / 2:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

بلغت بيتكوين قمة غير مسبوقة عند 62 ألفا و741 دولارا اليوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من الطرح العام الأولي لكوينبيس.

و يعتبر إدراج أكبر منصة أميركية للعملات المشفرة على المؤشر ناسداك غدا الأربعاء انتصارا تاريخيا لمناصري العملات المشفرة.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة في العالم، التي يتنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، بما يصل إلى خمسة بالمئة اليوم. كما بلغت منافستها الأصغر إيثيريوم ذروة عند 2205 دولارات.

وكانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.

تجاوزت بيتكوين حاجز الستين ألف دولار أوائل الشهر الماضي بدعم من شراء تسلا عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار لميزانيتها العمومية. وكان نطاق تداولها ضيقا على مدار الأسبوعين الأخيرين.

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