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طقس الثلاثاء .. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-04-13 / 9:02 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل المتوسطية ستكون مرفوقة بقطرات مطرية خفيفة جدا ومتفرقة، فضلا عن ظهور سحب أخرى منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح و الليل فوق السواحل الشمالية والوسطى.

كما تتوقع المديرية تمركز سحب ركامية وغير مستقرة نوعا ما فوق الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية واحتمال بروز رعد محلي خلال الظهيرة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهم زوابع رملية الجنوب الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية، فيما ستهب الرياح من الشرق قوية نوعا ما بمنطقة طنجة ومعتدلة شمالية بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين17 و24 درجة بجبال الأطلس والسواحل، وما بين 24 و32 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية، وستكون مابين 30 و36 درجة بداخل منطقة سوس وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وما بين العرائش والجرف وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بمنطقة البوغاز وبباقي السواحل.

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