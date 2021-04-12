صندوق المقاصة يكشف معطيات جديدة بخصوص دعم غاز البوتان

هبة بريس

1. غاز البوتان:

– ارتفع متوسط الدعم للوحدة لكل قنينة من فئة 12 كلغ بنسبة 9 في المائة، في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020. وسجل دعم الوحدة برسم شهر أبريل 2021 انخفاضا بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي، وزيادة بنسبة 79 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

– سجل متوسط سعر غاز البوتان خلال الربع الأول من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 22 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

– بلغت تكلفة دعم غاز البوتان 1.852 مليار درهم بحسب ما أظهرته الملفات التي تلقاها صندوق المقاصة مقابل 1.958 مليار درهم قبل عام.

2. السكر:

– سجلت أسعار السكر خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 33 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وانخفاضا بنسبة 7 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2021.

– بلغ متوسط أسعار السكر في الربع الأول من عام 2021، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

– بلغت كلفة دعم السكر في الشهرين الأولين من سنة 2021، 527 مليون درهم، مقابل 545 مليون درهم بالنسبة للفترة نفسها من عام 2020.

3. الأداء:

– بلغ أداء مستحقات ملفات دعم منتوجات غاز البوتان والسكر، عند متم مارس 2021، 2.995 مليار درهم، منها 1.995 لغاز البوتان و مليار درهم للسكر.

– بلغت مستحقات ملفات الدعم عند الفترة ذاتها، 3,932 مليار درهم، منها 2,753 مليار درهم لغاز البوتان، و1,178 مليار درهم للسكر.

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