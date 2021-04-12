صندوق المقاصة يكشف معطيات جديدة بخصوص دعم غاز البوتان
الصورة من الارشيف

صندوق المقاصة يكشف معطيات جديدة بخصوص دعم غاز البوتان

2021-04-12 / 11:35 مساءً
0
هبة بريس

1. غاز البوتان:

– ارتفع متوسط الدعم للوحدة لكل قنينة من فئة 12 كلغ بنسبة 9 في المائة، في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020. وسجل دعم الوحدة برسم شهر أبريل 2021 انخفاضا بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي، وزيادة بنسبة 79 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

– سجل متوسط سعر غاز البوتان خلال الربع الأول من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 22 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

– بلغت تكلفة دعم غاز البوتان 1.852 مليار درهم بحسب ما أظهرته الملفات التي تلقاها صندوق المقاصة مقابل 1.958 مليار درهم قبل عام.

2. السكر:

– سجلت أسعار السكر خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 33 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وانخفاضا بنسبة 7 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2021.

– بلغ متوسط أسعار السكر في الربع الأول من عام 2021، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

– بلغت كلفة دعم السكر في الشهرين الأولين من سنة 2021، 527 مليون درهم، مقابل 545 مليون درهم بالنسبة للفترة نفسها من عام 2020.

3. الأداء:

– بلغ أداء مستحقات ملفات دعم منتوجات غاز البوتان والسكر، عند متم مارس 2021، 2.995 مليار درهم، منها 1.995 لغاز البوتان و مليار درهم للسكر.

– بلغت مستحقات ملفات الدعم عند الفترة ذاتها، 3,932 مليار درهم، منها 2,753 مليار درهم لغاز البوتان، و1,178 مليار درهم للسكر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنك المغرب يعلن تراجع احتياجات البنوك من السيولة

بنك المغرب يعلن تراجع احتياجات البنوك من السيولة

2021-04-12 / 8:19 مساءً
Photo of امكراز: مددنا دعم كورونا ل8 قطاعات واخترناها بناء على تقارير المالية

امكراز: مددنا دعم كورونا ل8 قطاعات واخترناها بناء على…

2021-04-12 / 3:47 مساءً
Photo of مسؤول بصندوق النقد الدولي .. الاقتصاد المغربي من أكثر الاقتصادات دينامية

مسؤول بصندوق النقد الدولي .. الاقتصاد المغربي من أكثر…

2021-04-11 / 3:04 مساءً
Photo of توقيع بروتكول اتفاق للنهوض بفرص الاستثمار بين المغرب وجنوب إفريقيا

توقيع بروتكول اتفاق للنهوض بفرص الاستثمار بين المغرب وجنوب…

2021-04-11 / 2:45 مساءً
Photo of بنك المغرب يُعلن تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار

بنك المغرب يُعلن تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار

2021-04-11 / 11:49 صباحًا
Photo of أخنوش و فتاح العلوي يطلقان مشاريع مهمة ب5 جماعات ترابية بتزنيت

أخنوش و فتاح العلوي يطلقان مشاريع مهمة ب5 جماعات…

2021-04-10 / 3:21 مساءً
Photo of الوزيران أخنوش وفتاح العلمي يوقعان اتفاقيتين للنهوض بالسياحة والصيد البحري بتغازوت

الوزيران أخنوش وفتاح العلمي يوقعان اتفاقيتين للنهوض بالسياحة والصيد…

2021-04-10 / 9:44 صباحًا
Photo of فتاح العلوي : تطوير السياحة الداخلية يشكل أولوية وعاملا للتنمية

فتاح العلوي : تطوير السياحة الداخلية يشكل أولوية وعاملا…

2021-04-09 / 6:58 مساءً
Photo of الCNSS: تمديد آجال التصريح بأجراء السياحة والمطاعم للاستفادة من دعم كورونا

الCNSS: تمديد آجال التصريح بأجراء السياحة والمطاعم للاستفادة من…

2021-04-08 / 3:07 مساءً
Photo of “ريلمي” تحتفل بأسبوع الجودة على جميع منتوجاتها

“ريلمي” تحتفل بأسبوع الجودة على جميع منتوجاتها

2021-04-08 / 2:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق