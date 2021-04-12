اعتقال استاذ
This Saturday, April 26, 2014 file photo shows a Moroccan police officer escorting a suspected drug dealer after his arrest at Derb El Kabir, a fief of crime and drugs in Casablanca, Morocco. As home to most of Morocco’s economy, as well as most its slums, Casablanca in particular has always had a crime problem. It is a city of extremes, with skyscrapers and highend nightlife on one hand and the other the crushing poverty that spawned the angry youth who killed 33 people in a spate of bombings in 2003.(AP Photo / Abdeljalil Bounhar)

الحاجب..اعتقال أستاذ متهم بهتك عرض تلميذاته

2021-04-12 / 10:28 مساءً
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ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي للحاجب حسب مصدر هبة بريس، أول أمس السبت، من اعتقال أستاذ للتعليم الإبتدائي للغة الفرنسية من مواليد 1959 متزوج وله طفلين، يتشبه تورطه في هتك عرض 4 تلميذاته قاصرات بتواريخ مختلفة، آخرها الأسبوع الأخير من مارس المنصرم، بإحدى المدارس بإقليم الحاجب بجماعة قروية .

وبحسب ذات المصدر ، فقد جرى اعتقال المتهم بعد الشكاية التي تقدمت بها عائلات 4 تلميذات في 8 من الشهر الجاري لدى استئنافي مكناس، فيما فضل بعض ضحايا عدم تقديم شكاية ضد المشتبه فيه، “خوفا من انتشار الخبر والحفاظ على شرفهم”.

وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل قرار قاضي التحقيق بإيداعه سجن تولال في انتظار انعقاد أول جلسات البحث في 24 من الشهر المقبل.

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